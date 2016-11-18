Луценко посоветовал Ляшко "формулировать обвинения в юридически приемлемой терминологии"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после совместной пресс-конференции с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком.

На вопрос, будут ли правоохранители проверять информацию народных депутатов относительно сотрудничества их коллег с Россией, генпрокурор ответил: "Как только Олег Ляшко сформирует свои обвинения в юридически приемлемой терминологии, мы безусловно рассмотрим любые его заявления и заявления других граждан в установленном порядке. К тому времени все это остается политическим пиаром»

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В свою очередь Грицак согласился с Луценко и подчеркнул, что правоохранители должны реагировать в тех ситуациях, которые имеют признаки подготовки или факта уже совершенного преступления.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября во время заседания Согласительного совета парламента лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко напал на Ляшко. Это произошло после того, как Ляшко начал обвинять народных депутатов из фракции «Оппозиционный блок», в том числе и Бойко, в том, что они ездят в Россию за указаниями.

В тот же день по соответствующему заявлению народных депутатов было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля).