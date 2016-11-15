В ТРЦ "Gulliver" отреагировали на информацию об аресте комплекса по делу банка "Михайловский"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТРЦ "Gulliver".

Представители ТРЦ заявляют, что поданная прокуратурой Шевченковского районного суда информация о связанности ООО «ТРИ О» (МФК «Гулливер») с ООО «ЭКОСИПАН», а также с ПАО «БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ», на которых основывается постановление является якобы ошибочной.

В заявлении отмечается, что по информации предоставленной Луценко, наложение ареста произошло по ходатайству столичной прокуратуры Шевченковского райсуда города Киева на МФК «Гулливер», как на собственность В.Полищука.

«По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ни среди хозяев, ни среди бенефициаров ООО «ТРИ О» (МФК «Гулливер») нет ни ПАО «БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ» или его владельцев или бенефициаров, ни ООО «ЭКОСИПАН» или его владельцев или бенефициаров», - говорится в сообщении.

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В ТРЦ отмечают, что отсутствуют также любые другие законные основания ареста имущества ООО «ТРИ О» (БФК («Гулливер»).

«Действиями прокуратуры и Шевченковского районного суда были нарушены права и законные интересы ООО «ТРИ О» (МФК «Гулливер»), за защитой которых ООО «ТРИ О» (МФК «Гулливер») будет обращаться в судебные инстанции соответствующего уровня», - отметили в ТРЦ.

Вместе с тем, следует отметить, что обнародовано постановление не запрещает ООО «ТРИ О» распоряжаться МФК «Гулливер» любым другим образом использовать его по назначению. А это означает, что МФК «Гулливер» будет работать в обычном режиме.

Напомним, вчера генпрокурор юрий Луценко сообщил, что суд наложил арест на столичный торгово-развлекательный центр "Гулливер".

«В ходе расследования хищения банка "Михайловский" установлено, что владельцем банка является ООО Экосипан, 92,5% которого является собственностью Полищука В.С. (владелец банка Виктор Полищук - УНИАН). Сегодня по представлению столичной прокуратуры Шевченковский райсуд Киева принял решение о наложении ареста на имущественный комплекс "Гулливер"»,- написал Луценко.