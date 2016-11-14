"Ляшко занимает место Парасюка на экранах": соцсети о "драке дня" между "радикалом" и Бойко
13:41, 14 ноября 2016Политика
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14 ноября во время заседания Согласительного совета парламента Бойко напал на лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко.
Соцсети уже отреагировали на драку Бойко и Ляшко / Фото УНИАН
Произошло это после того, как Ляшко начал обвинять народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок", в том числе и Бойко, в том, что они ездят в Россию за указаниями.
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Бойко поднялся со своего места и несколько раз ударил Ляшко. Потом он еще раз начал драку, когда Ляшко возмутился, почему такие, как Бойко, не сидят в тюрьме.
Соцсети уже отреагировали на драку дня.
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