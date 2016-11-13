Аваков объяснил назначение Деевой заместителем министра

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Те, кто говорит о нарушениях в процессе назначения - не разобрались. Назначение на должность прошло через Кабинет министров с учетом ряда собеседований и проведенной спецпроверки», - написал он.

По словам Авакова, в одном из секторов работы МВД - 54 международных проектах, важных проектах, определяющих «часто важнейшие компоненты реформ».

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«Работает специально собранная команда в основном молодых людей с высокой степенью мобильности и коммуникабельности, которые владеют иностранными языками, основами проектного менеджмента в западном понимании этого слова», - подчеркнул министр.

Аваков отметил, что координацией этой группы долгое время занимался он с Экой Згуладзе (экс-заместитель министра внутренних дел).

«Но объемы растут, и работники набрались опыта. Делегирование полномочий прогрессивным работникам, которые считаю основой любого эффективного менеджмента, определило управляющее решение», - написал он.

«После консультаций внутри, в том числе и с ключевыми зарубежными партнерами, со склада нашего проектного офиса мы определили лидера - Анастасию Дееву, девушку, которая, на наш взгляд, сможет оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектный офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами. Это функция заместителя министра Деевой. И здесь нет места иерархии, здесь решение на чистых конкурентных преимуществах с очень конкретным объемом работы», - подчеркнул Аваков.

Он сообщил, что образование Деевой – «диплом бакалавра с отличием - Киевский университет Шевченко, диплом магистра с прекрасными результатами. Свободный английский, французский».

«Высокая работоспособность и коммуникабельность. Ни объяснять ничего на входе не надо, ни входить в курс дела - все знает и со всеми знакома. Для той функции, ради которой мы наметили иметь этого заместитель министра - для меня все в порядке», - отметил Аваков.

Комментируя интимные фото, которые появились в интернете, министр внутренних дел написал: «Фотоальбомы, выброшенные в интернет, которые с таким эффектом подпитывают низменные чувства нашего околополитикума... Студентка не имеет право на частные фото? Ханжество. Или вы бесплотные, бесполые, что морализируете на яркую одежду и обнаженные линии? Никого не интересует конечно, что часть фото - непристойные вульгарные фальшивки. Лицемеры, краснея от праведности, кричат "Ату!!" Либеральные Вы наши».

Как сообщал УНИАН, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что назначение Деевой произошло с нарушением процедуры.

«Процедура назначения прошла вне конкурса. В анкете явно указаны недостоверные данные», - отметила Геращенко и добавила: «И это точно не способствует ни евроинтеграции, ни командной работе правительства».

Согласно распоряжению Кабинета министров № 806-р от 26 октября, 24-летнюю Дееву назначен заместителем министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции.