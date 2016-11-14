В Кремле заявили, что пока не контактировали с представителями команды Трампа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, у Кремля не было», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли у Кремля какие-то контакты с членами команды Трампа.

На уточняющий вопрос, встречался ли он сам с Трампом или с кем-либо из его окружения во время недавней поездки в Нью-Йорк, Песков также ответил отрицательно.

При этом он обратил внимание на то, что команда только формируется и говорить о каких-либо ожиданиях пока рано. «Пока рано об этом говорить, и не стоит забегать вперед. Безусловно, судить надо по каким-то определенным шагам, решениям, сигналам, которые будут посылаться из новой администрации», - отметил Песков.

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«Контакты - это не обязательно встречи, это могут быть и обмен посланиями, и телефонный разговор, и непосредственные контакты. Естественно, этого исключать нельзя», - ответил Песков на вопрос о том, что он подразумевал, когда в одном из интервью не исключил контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом.

Он пояснил, что письмо Путина Трампу содержало поздравление с победой на выборах. «Это было поздравительное послание, в котором президент Путин поздравил Трампа с избранием, с победой на выборах. И мы давали кратко содержание этого послания», - сказал Песков.

Ранее в интервью Wall Street Journal Трамп рассказал, что получил «чудесное» письмо от Путина, и добавил, что «в скором времени у них запланирован телефонный разговор».