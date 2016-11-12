Песков: Кремль готов ждать, пока Запад признает принадлежность России аннексированного Крыма

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью The Associated Press.

Песков отметил, что в России никто "никогда не будет готов дискутировать о Крыме".

Отвечая на вопрос, как эта проблема будет рассмотрена в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, Песков сказал, что Москва понимает, что для решения ее решения может понадобиться время.

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"Мы понимаем, потребуется время для наших партнеров в Европе, для наших партнеров в США, чтобы это понять. Мы достаточно терпеливы, чтобы подождать, пока это понимание произойдет здесь, в Вашингтоне, в США, в Европе", - заявил Песков.

Помимо этого Песков считает, что Дональд Трамп мог бы убедить НАТО замедлить расширение или отвести свои войска от границ России.

Это "приведет к своего рода разрядке напряженности в Европе", - отметил Песков.

По его словам, Россия не чувствует себя в безопасности, когда "силы НАТО становятся больше и ближе к границам России".