Экс-глава одесской ОГА Палица обратился к Гройсману за протоколом заседания Кабмина, по которому его уволили с должности

Об этом Палица написал на своей странице в Facebook.

"После тихого освобождении от должности господина Саакашвили написал и прислал официальное письмо господину Гройсману с просьбой письменно объяснить причину моего увольнения с должности председателя Одесской ОГА. Хочу знать разницу между причинами увольнения меня и Саакашвили", - отметил экс-глава Одесской облгосадминистрации.

Стоит отметить, что, согласно закону о госслужбе, президент назначает и увольняет глав местных государственных администраций по представлению правительства.

Справка. Палица занимал должность главы одесской ОГА с 2014 по 2015 гг.

29 мая 2015 года Кабмин внес представление на увольнение Палицы с должности главы одесской ОГА.

В 2014-2016 годах - должность премьера-министра Украины занимал Арсений Яценюк.

Напомним, 7 ноября Михаила Саакашвили объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА, которую он занимал с мая 2015 года.

9 ноября президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили с занимаемой должности.