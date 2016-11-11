Экс-глава одесской ОГА Палица обратился к Гройсману за протоколом заседания Кабмина, по которому его уволили с должности
Экс-глава Одесской областной государственной администрации Игорь Палица обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману за протоколом заседания Кабмина, по которому его уволили с должности.
Об этом Палица написал на своей странице в Facebook.
"После тихого освобождении от должности господина Саакашвили написал и прислал официальное письмо господину Гройсману с просьбой письменно объяснить причину моего увольнения с должности председателя Одесской ОГА. Хочу знать разницу между причинами увольнения меня и Саакашвили", - отметил экс-глава Одесской облгосадминистрации.
Стоит отметить, что, согласно закону о госслужбе, президент назначает и увольняет глав местных государственных администраций по представлению правительства.
Справка. Палица занимал должность главы одесской ОГА с 2014 по 2015 гг.
29 мая 2015 года Кабмин внес представление на увольнение Палицы с должности главы одесской ОГА.
В 2014-2016 годах - должность премьера-министра Украины занимал Арсений Яценюк.
Напомним, 7 ноября Михаила Саакашвили объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА, которую он занимал с мая 2015 года.
9 ноября президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили с занимаемой должности.