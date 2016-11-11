"Мы покидаем ЕС, а не Европейский континент": в Британии заверили, что Brexit существенно не повлияет на отношения с Украиной

Об этом дипломат сказала в комментарии УНИАН в рамках торжественной церемонии ко Дню памяти погибших в минувших войнах, который отмечается 11 ноября.

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"Я не думаю, что это имеет существенное влияние. Если вы вспомните один из первых визитов нашего секретаря по иностранным делам (государственного секретаря по иностранным делам и делам Содружества Бориса Джонсона - УНИАН) до Украины с того времени, как его назначили, он был очень четким в выражении поддержки Соединенного Королевства Украине и по продолжению нашей поддержки Украины", - заявила Гоф.

По ее словам, "когда, возможно, мы покидаем Европейский Союз, мы не покидам Европейский континент, и наша поддержка для Украины продолжится, в том числе о нашей военной тренировочной поддержки и о предоставлении вам нашей помощи в преодолении проблем конфликта, с которыми вы сталкиваетесь, и в вопросе проведения реформ и в борьбе с коррупцией".

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и Великобритании о сотрудничестве в сфере обороны.

Заместитель министра обороны Украины Александр Дублян на заседании парламента сообщил, что меморандум подписан 17 марта 2016 года в Киеве по инициативе британской стороны. Меморандумом предусмотрено, что товары, которые перемещаются между территориями его участников, освобождаются от таможенных пошлин и НДС.

Кроме того, по словам представителя Минобороны, этим документом предусмотрено сотрудничество в таких направлениях, как укрепление доверия и международной безопасности, подготовка личного состава, развитие военно-технического сотрудничества, участие в совместных учениях, закупка военной техники, вооружения, запчастей и ресурсов, а также подготовка специалистов в области военной разведки.

Посол Британии поприветствовала ратификацию Верховной Радой меморандума.