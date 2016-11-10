Франция поддерживает скорейшее введение безвизового режима с Украиной – посол Дюмон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказала в комментарии журналистам.

«Позиция Франции очень понятна. Франция - за либерализацию виз, за безвизовый режим», – заявила Дюмон.

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«Надеемся, что можем это сделать как можно скорее», – добавила она.

Дюмон напомнила, что в Европейском Союзе ведутся переговоры о введении механизма приостановки визового режима с третьими странами, но, несмотря на это, Франция поддерживает визовую либерализацию с Украиной.

«Для нас, с нашей стороны, нет вопросов относительно безвизового режима для Украины. Для нас это не вопрос», – заявила посол.

Как сообщал УНИАН, вчера заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время встречи с главой представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли заявила, что дальнейшее откладывание решения Европейским Союзом о введении безвизового режима для граждан Украины является недопустимым.