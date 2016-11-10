В МВФ заметили, что некоторые украинские чиновники задекларировали не все доходы – Корчак

Об этом сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

По словам Корчак, старший эксперт финансового сектора МВФ Эмануэль Матиас сегодня на встрече в НАПК отметил, что Фонд «пристально следит за ситуацией в Украине».

«Соответственно, они увидели определенную непоследовательность в декларациях некоторых украинских топ-чиновников: состояния, о которых писала международная пресса, сейчас почему-то отсутствуют в электронном реестре», – добавила глава НАПК.

По словам представителя МВФ, система е-декларирования является значительным достижением Украины, и мало кто верил, что это возможно. «Немалое число международников до сих пор выражают удивление, что система заработала. Учитывая это, и для международного сообщества, и для украинского общества, крайне важен сегодня превентивный фактор, который должен сработать вследствие решения в отношении тех, кто проигнорировал свою обязанность обнародовать информацию об имуществе», – отметила Корчак.

Читайте такжеНовый руководитель одесской полиции приобретал квартиры за бесценок - е-декларация

«Учитывая, мягко говоря, незаинтересованность некоторых отечественных чиновников в полноценной работе Нацагентства, в частности в проведении проверок относительно законности приобретенных состояний, предполагаю, что сотрудничество с международными антикоррупционными организациями станет едва ли не главным инструментом в разоблачении нечестных на руку украинских чиновников», – считает председатель НАПК.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.