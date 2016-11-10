МВФ поможет при проверке активов украинских декларантов за пределами страны - НАПК

Об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что обнародование деклараций - это только первый шаг на пути очищения общества от коррупционеров. Следующий шаг - проверка деклараций и соответствующие приговоры.

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«МВФ считает, что главное внимание НАПК при проверках деклараций должно быть к чиновникам из высшего эшелона власти. Потому что «рыба гниет с головы». Поэтому Международный валютный фонд пообещал всестороннюю помощь при проверке имущественных и финансовых активов украинских декларантов за пределами государства», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.