ПР, КПУ и Блок Литвина обречены договариваться с Ющенко - Томенко

Фракциям Партии регионов, блока Литвина и Коммунистической партии Украины в любом случае придется договариваться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО относительно новой кандидатуры на должность председателя Верховной Рады.

Об этом сегодня в интервью УНИАН заявил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

По его словам, как и ожидалось, избрать нового председателя ВР стало труднее, чем освободить спикера. «Стало очевидным, что “спикериада” продлится определенный длительный период», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что, несмотря на «небольшую численность депутатов от Партии БАЛОГИ-ЮЩЕНКО «Единый центр», которые принимали участие в голосовании за освобождение Арсения ЯЦЕНЮКА, принятие решения относительно избрания председателя Верховной Рады опять переместилось в Секретариат Президента.

«Несмотря ни на что, Партия регионов, блок Литвина и КПУ не могут создать коалицию и набрать 226 голосов, и, следовательно, они обречены договариваться с ЮЩЕНКО», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Депутат отметил, что инициаторы отставки А.ЯЦЕНЮКА своими действиями существенно повысили статус Виктора ЮЩЕНКО как политического игрока.

При этом Н.ТОМЕНКО считает, что при определении кандидатуры на должность председателя ВР ключевой для Президента будет не его биография или профессиональные способности. «Ключевой будет позиция, что новый председатель Верховной Рады сделает все, чтобы слово импичмент и связанные с этим законопроекты никогда не были приняты в Верховной Раде VI созыва», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что воспринял как политическую сенсацию заявление лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что Президент дважды просил его не голосовать за отставку А.ЯЦЕНЮКА.

«Если исходить из принципиальной формальной логики, то партия БАЛОГИ сегодня уже управляется Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, а не Виктором ЮЩЕНКО», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, по его словам, Президенту было бы логично обращаться с такой просьбой не к Партии регионов, а к своему подчиненному Виктору БАЛОГЕ, поскольку именно голоса депутатов от «Единого центра» (фракция НУ-НС) позволили получить положительный результат во время голосования за освобождение А.ЯЦЕНЮКА.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что, если следовать логике, то дальше должно было последовать заявление «Единого центра» о том, что они находятся в подчинении Партии регионов, а это значит, что «с дня на день» Президент освободит Виктора БАЛОГУ от должности главы Секретариата Президента.