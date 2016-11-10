У Порошенко надеются, что США в дальнейшем будут помогать Украине благодаря республиканцам в Конгрессе
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине, поскольку авангардом поддержки всегда были республиканцы в американском парламенте.
Об этом Елисеев сказал в эфире телеканала "Украина".
«Мы должны, прежде всего, полагаться на самих себя, мы должны сами себя защищать и сами строить свою армию», - отметил он.
«Конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, в том числе и США, за помощь. Конечно, мы рассчитываем, что поддержка, которая предоставлялась в прошлом году, в этом году, будет продолжена, и оптимизм нам придает тот факт, что авангардом такой помощи было именно республиканское ядро в американском парламенте. Поэтому мы исходим из того, что здесь тоже никаких неожиданностей не будет», - сказал Елисеев.
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«Мы строим собственную армию благодаря патриотизму, благодаря самоотверженности наших солдат, наших героев. Мы защитим нашу страну, но будем благодарны как США, так и ЕС, и здесь главное для нас – это трансатлантическая солидарность», - подчеркнул заместитель главы АПУ.
Как известно, по предварительным данным, на выборах президента США победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.