У Порошенко надеются, что США в дальнейшем будут помогать Украине благодаря республиканцам в Конгрессе

Об этом Елисеев сказал в эфире телеканала "Украина".

«Мы должны, прежде всего, полагаться на самих себя, мы должны сами себя защищать и сами строить свою армию», - отметил он.

«Конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, в том числе и США, за помощь. Конечно, мы рассчитываем, что поддержка, которая предоставлялась в прошлом году, в этом году, будет продолжена, и оптимизм нам придает тот факт, что авангардом такой помощи было именно республиканское ядро в американском парламенте. Поэтому мы исходим из того, что здесь тоже никаких неожиданностей не будет», - сказал Елисеев.

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«Мы строим собственную армию благодаря патриотизму, благодаря самоотверженности наших солдат, наших героев. Мы защитим нашу страну, но будем благодарны как США, так и ЕС, и здесь главное для нас – это трансатлантическая солидарность», - подчеркнул заместитель главы АПУ.

Как известно, по предварительным данным, на выборах президента США победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.