"Нотка клоунады": в контактной группе рассказали о желании боевиков поздравить Трампа "официальной нотой"
В Минске чувствовалась бравада и злорадство представителей Российской Федерации и ОРДЛО относительно победы Дональда Трампа на выборах президента США.
Об этом написала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская в Facebook.
«В глаза бросилась бравада и злорадство представителей РФ и ОРДЛО относительно победы Трампа на выборах в США», - отметила она.
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При этом Айвазовская добавила, что «в Москве недооценивают роль Республиканской партии, которая получила практически абсолютную власть». «Республиканцы и их внутренне партийные лидеры всегда были более жесткими по отношению к РФ, чем демократы», - добавила она.
Айвазовская убеждена, что Украине нужно «найти ключики к политическим актерам и работать в направлении реализации исторически последовательной позиции республиканцев в целом».
«Так вот, друзья мои, с РФ можно лишь ожидать то, что после окончания honey moon, те, что радовались Трампу, первыми же начнут его хаять. Они как-то забыли о летальнм оружие или военной поддержке, предоставление которой Украине активно поддерживали именно республиканцы. Но нотку клоунады добавляют планы ОРДЛО поздравить Трампа с победой от имени псевдоструктур «официальной нотой»! Там и целый министр есть на эту тему!» - иронизирует Айвазовская.