Яценюка проводили дракой (видео)

17:48, 12 ноября 2008
Политика
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Отношения выясняли БЮТ и ПР

Как сообщал УНИАН, отставка спикера ЯЦЕНЮКА сопровождалась дракой в Верховной Раде.

Поводом стало то, что несколько депутатов от БЮТ проникли на этаж, где находится система «Рада», и пытались помешать голосованию.  Регионалы бросились защищать «средства производства»... Вот как это происходило:

 

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Видео с сайта http://www.fishki.net

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