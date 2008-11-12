Яценюка проводили дракой (видео)

Как сообщал УНИАН, отставка спикера ЯЦЕНЮКА сопровождалась дракой в Верховной Раде.

Поводом стало то, что несколько депутатов от БЮТ проникли на этаж, где находится система «Рада», и пытались помешать голосованию. Регионалы бросились защищать «средства производства»... Вот как это происходило:

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