Яценюка проводили дракой (видео)
17:48, 12 ноября 2008Политика
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Отношения выясняли БЮТ и ПР
Как сообщал УНИАН, отставка спикера ЯЦЕНЮКА сопровождалась дракой в Верховной Раде.
Поводом стало то, что несколько депутатов от БЮТ проникли на этаж, где находится система «Рада», и пытались помешать голосованию. Регионалы бросились защищать «средства производства»... Вот как это происходило:
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Видео с сайта http://www.fishki.net
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