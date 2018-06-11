Депутаты дрались, ломали двери, били стекла (фоторепортаж)

Еще вчера нардепы бедкались, мол стоило одеться во что-то более практичное, мол, без драки вряд ли обойдется. Вечером, слава богу, пронесло. Но боевому запалу пропасть не дали. Сегодня утром драка таки произошла.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько депутатов от БЮТ проникли на этаж, где находится система «Рада», и пытались помешать голосованию за отставку ЯЦЕНЮКА. Регионалы бросились защищать «средства производства» - стекло ограждения, за которым расположена компьютерная техника, вылетело.

В то же время депутаты заблокировали трибуну парламента.

Председательствовавший на пленарном заседании первый заместитель спикера ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что система «Рада» выведена из строя.

Пострадали и одни из дверей в сессионном зале - их пришлось ремонтировать.

Нестор Шуфрич, который защищал технику от бютовцев, потом так прокомментировал инцидент: “Разговор был справедливый, но я бы сказал товарищеский. Инцидент сразу был исчерпан дружеским рукопожатием».

В конечном итоге, голосование за отставку спикера таки состоялось - и для его инициаторов оно было результативным: Арсения ЯЦЕНЮКА уволили.

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