ГПУ отказалась возбуждать уголовное дело о махинациях в Минтруда

Генеральная прокуратура Украины отказала в возбуждении уголовного дела о причастности одного из заместителей министра труда и социальной политики к незаконным сделкам с деньгами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, выступая в Верховной Раде.

«По результатам рассмотрения материалов СБУ по этому поводу в возбуждении уголовного дела Генеральной прокуратурой отказано», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил о задокументировании сотрудниками Службы безопасности незаконных операций Минтруда со средствами, предназначенными для питания детей-“чернобыльцев”. А 11 ноября он сообщил о раскрытии СБУ факта разворовывания 60 млн. грн. бюджетных средств должностными лицами Минтруда во время закупки 18,5 тыс. инвалидных колясок.