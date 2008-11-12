ГПУ отказалась возбуждать уголовное дело о махинациях в Минтруда
14:15, 12 ноября 2008Политика
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Медведько: материалы СБУ рассмотрели
|Александр МЕДВЕДЬКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, выступая в Верховной Раде.
«По результатам рассмотрения материалов СБУ по этому поводу в возбуждении уголовного дела Генеральной прокуратурой отказано», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 6 ноября и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил о задокументировании сотрудниками Службы безопасности незаконных операций Минтруда со средствами, предназначенными для питания детей-“чернобыльцев”. А 11 ноября он сообщил о раскрытии СБУ факта разворовывания 60 млн. грн. бюджетных средств должностными лицами Минтруда во время закупки 18,5 тыс. инвалидных колясок.
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