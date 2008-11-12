Верховная Рада пока не будет трогать Семенюк

Верховная Рада Украины отложила рассмотрение вопроса об отставке Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя Фонда государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании ВР первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что в парламент не прибыла председатель ФГИУ, а этот вопрос без ее участия не может рассматриваться.

Как сообщал УНИАН, вчера вопрос об отставке В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО был включен в повестку дня ВР.