Верховная Рада пока не будет трогать Семенюк
13:53, 12 ноября 2008Политика
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Лавринович пояснил, почему нельзя
Верховная Рада Украины отложила рассмотрение вопроса об отставке Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя Фонда государственного имущества.
Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании ВР первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что в парламент не прибыла председатель ФГИУ, а этот вопрос без ее участия не может рассматриваться.
Как сообщал УНИАН, вчера вопрос об отставке В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО был включен в повестку дня ВР.
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