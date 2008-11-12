Тимошенко настаивает не коалиции с НУ-НС, но без предателей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не намерена прекращать попыток для возобновления демократической коалиции в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Дальнейшие наши шаги будут абсолютно прогнозируемыми. Мы все-таки сегодня, на базе этих абсолютно позорных событий, попытаемся возобновить демократическую коалицию – либо в формате БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона» без предателей, либо попытаемся провести все необходимые переговоры для того, чтобы все-таки родилась коалиция трех с участием Блока Литвина», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер высказала сожаление в связи с тем, что политики не прислушались к ее призыву создать сильную коалицию в парламенте в условиях сложного финансового кризиса. «Я не пессимист. Я думаю, что мы будем работать ради того, чтобы все завершилось созданием коалиции, и если необходимо, доформированием правительства, и избранием нового председателя ВР от такой новосозданной коалиции. Я думаю, что это будет длиться на протяжении очень короткого времени, и тогда уже можно будет сделать выводы», - подчеркнула она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила, что позиция БЮТ является последовательной, порядочной и честной. «Наша команда до последнего держала и держит баррикады, которые называются стратегическим европейским выбором, демократизацией Украины, борьбой с коррупцией и аморальностью во власти. Мы и в дальнейшем будем держать эту баррикаду. Просто будем знать, кто наши партнеры в этом деле, а кто нет», - заявила премьер-министр.