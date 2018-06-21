Секта свидетелей Ставицкого

В определенных кругах наручные часы уже давно перестали быть прибором для определения времени, а стали работать как маркировка. Приличный «знак отличия» должен стоить сегодня не меньше 5 тысяч долларов – таков минимальный допустимый порог для элитных часов, по словам специалистов.

Кстати, поговаривают, что, навскидку, цена часов должна равняться размеру ежемесячной заработной платы их владельца. Таким образом, другому участнику привилегированного круга достаточно просто взглянуть на запястье собеседника, чтобы определить – перед ним «свой» или «нищеброд обыкновенный». Так вот, судя по декларациям многих украинских чиновников, они прямо-таки боятся прослыть нищебродами, вот и приобретают десятки дорогостоящих часов. При этом их официальный заработок зачастую не позволяет иметь подобные аксессуары даже в единичных экземплярах.

Согласно выбранному нами подходу к составлению рейтингов, оцениваем исключительно общее число задекларированных наручных часов (в штуках, без учета стоимости хронографов). Напомним, поскольку, согласно правилам е-декларирования, политикам и чиновникам нужно отображать в своей отчетности не только личное имущество, но и, также, залежи денег и часов у членов своей семьи, мы учитывали общие «семейные» накопления. В наших рейтингах участвуют политические деятели высшего эшелона – народные депутаты, министры и президент.

Кстати, если бы беглый «семейный» экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий по сей день продолжил возглавлять ведомство, он бы определенно попал в данный рейтинг: напомним, что во время обыска еще в марте 2014-го Генпрокуратура обнаружила в доме и кабинете у некогда высокопоставленного члена «Семьи Януковича» 42 килограмма золота, $4,8 миллиона наличными, мешочки с камнями, похожими на бриллианты и… 16 дорогостоящих часов.

Итак, новая десятка.

10 место: Владимир Гройсман (12 штук)

Премьер-министр задекларировал 12 наручных часов. Ulysse Nardin (1 единица); Audemars Piguet (1 единица); Rolex (2 единицы); Parmigiani (1 единица); Girard-Perregaux (2 единицы); Breguet (2 единицы). Женские часы: Ulysse Nardin (2 единицы); Boucheron (1 единица).

Как известно, Владимир Гройсман недавно объявил о радикальном повышении минимальной заработной платы. И, если это повышение состоится, то работник, вкалывающий за «минималку», тоже сможет позволить себе как минимум одни часы, как у премьера! За 5-20 лет (в зависимости от конкретной марки), если на часы откладывать всю зарплату, не есть, не пить и спать на улице. Без одежды.

9 место: Максим Ефимов (13 штук)

У первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства, депутата от «БПП» - 13 наручных часов в декларации. Martin Braun (1 единица); Bovet (3 единицы); Ulysse Nardin (1 единица); IWC (1 единица); Harry Winston (2 единицы); Cvstos (1 единица); Graham (1 единица); A.Lange & Sohne (1 единица); DeLaneau (1 единица); Chopard (1 единица).

На момент избрания народным депутатом, Ефимов был генеральным директором ВАТ «Енергомашспецсталь» (сейчас на сайте этой компании он числится президентом), этот завод принадлежит российской госкорпорации «Росатом» - которой, в свою очередь, грозят международные санкции за участие в проектах по строительству электростанций в оккупированном Крыму. Если санкции таки введут, шансы Ефимова на более высокое место в нашем рейтинге на следующий год окажутся под вопросом. Что не может не вызывать глубокую обеспокоенность. Не только нашу, но и украинской власти, которая, с учетом этих рисков, пока не спешит вводить санкции против «Росатома».

8 место: Иван Фурсин (14 штук)

Член депутатской группы «Воля народа» задекларировал 14 наручных часов. Cartier (1 единица); Audemars Pigeut Rubbens Barrichello (1 единица); Vacheron Constantin Royal Eagle (1 единица); Pierre Kunz PKA 016 (1 единица); Breguet (2 единицы); Breitling for Bentley (1 единица); Maurice Lacrox Gold 18k (1 единица); Blancpain Mens Watch IB 1735 (1 единица); Panerai Luminor Marina (1 единица); Poger Dubuis Easy Diver (1 единица); Frank Muller Conquistador Sport GPG (1 единица); Patek Philippe (1 единица); Girard Perregaux Vintage Chronographe (1 единица).

Фурсин – личность разносторонняя, он и банкир, и акционер «Одесской киностудии», и совладелец печально известной РосУкрЭнерго. Уследить за всеми этими многочисленными бизнесами сложно, может, для этого и нужны сразу несколько хронометров. Чтоб не повторить судьбу партнера по «РУЭ» Дмитрия Фирташа, который где-то упустил момент – а теперь вынужден прятаться в Австрии.

7 место: Степан Ивахив (15 штук)

Заместитель главы депутатской группы «Воля народа» задекларировал 15 наручных часов. Rolex (3 единицы), Frank Muller (1 единица); Ulysse Nardin (1 единица); Patek Philippe (1 единица); Audemars Piguet (1 единица); Parmigiani (1 единица); Patek Philippe Geneve (1 единица); Vacheron Constantin Geneve (1 единица); Женские часы: Audemars Piguet (1 единица); Harry Winston (1 единица); Ulysse Nardin (1 единица); Jaeger Lecoultre (1 единица); Ulysse Nardin (1 единица).

Фронтмен ФПГ «Континиум», взявший на себя управление огромным бизнесом после трагической гибели бизнес-партнера Игоря Еремеева, фатально упавшего с коня, также увлекается верховой ездой. Сколько лошадей в конюшне Ивахива, мы не знаем – но, вполне возможно, что под каждое животное полагается свой хронометр.

6 место: Сергей Тарута (16 штук)

Внефракционный депутат оказался обладателем 16 дорогущих часов. У него в наличии часы Chopard, (2 единицы); Blancpain (3 единицы); Breguet (1 единица); Vacheron Constantin (1 единица); TagHeuer (1 единица); Parmigiani Fleurier (1 единица), бренды еще семи часов не названы. Часть часов, согласно декларации, принадлежит дочери.

Неоднократный фигурант наших предыдущих рейтингов на сей раз без проблем может объяснить чувства, подтолкнувшие его к собиранию этой коллекции. Ведь Тарута – инженер-механик по образованию, ему положено любить во всем точность и пунктуальность. Без часов не обойтись.

5 место: Александр Урбанский (17 штук)

Депутат от Блока Петра Порошенко указал, что владеет 17-ю наручными часами: Jaeger-LeCoultre (2 единицы); Chopard (1 единица); Breguet (1 единица); Girard-Perregaux (2 единица); Maurice Lacroix (1 единица; Patek Philippe (1 единица); Audemars Piguet (1 единица). Женские: Girard-Perregaux (1 единица); Ролекс (1 единица); Cartier (1 единица); Ulysse Nardin (1 единица); Patek Philippe (2 единицы); Breguet (1 единица); Alain Silberstein (1 единица).

Один из самых неожиданных участников нашего ТОП-10. По опыту прошлых рейтингов, на почетном пятом месте мы ждали человека с более скандальной репутацией. А Урбанский – всего лишь бывший коммерческий директор ООО «Судноремонтное предприятие «Дунайсудносервис».

4 место: Нестор Шуфрич (18 штук)

Народный депутат из «Оппозиционного блока», член Комитета ВР по вопросам бюджета задекларировал один Rolex – и коллекцию из 17 часов. Что это за часы, нардеп не указал.

Кстати, Шуфричу, который традиционно занимает лидирующие позиции во всех наших рейтингах (1-е место в списке коллекционеров предметов искусства, 2-е место среди любителей антиквариата и 2-е место по запасам наличности), можно выделить и дополнительный «приз» за скрытность. Он – единственный участник нашего рейтинга, не расшифровавший содержимое коллекции часов, и точно также он не назвал ни одну из 287 картин, указанных в его декларации.

3 место: Дмитрий Добкин (19 штук)

Народный депутат от «Оппоблока» задекларировал 19 часов: Richard Mille (1 единица); Jaeger-LeCoultre (3 единицы); Roger Dubuis (1 единица); Rolex (5 единиц); Hublot (1 единица); Patek Philippe (1 единица); Vacheron Constantin (1 единица); Romain Jerome (1 единица); Breguet (1 единица); Pierre Kunz (1 единица); Harry Winston (1 единица); Jaquet Droz (1 единица); Bovet (1 единица).

После того, как вчера Дмитрий Добкин прямо во время заседания Рады заказал себе тур за 135 тысяч евро, его «бронза» в рейтинге часовых залежей не удивляет. Более того, учитывая странное поведение, которое депутат периодически демонстрирует прямо в сессионном зале парламента, пожалуй, ему жизненно необходимы все эти часы: чтоб не потеряться. Во времени.

2 место: Виталий Хомутынник (21 штука)

Глава депутатской группы «Возрождение» собрал коллекцию из 21 наручных часов. Нардеп задекларировал: Breguet (3 единицы); Franck Muller (2 единицы); Audemars Piguet (3 единицы); A. Lange & Sohne (1 единица); F.P. Journe (1 единица); Richard Mille (1 единица); Ulysse Nardin (1 единица). Женские наручные часы брендов Breguet (1 единица); Bovett (1 единица); Harry Winstont (1 единица); Chopard (3 единицы); Hublot (1 единица) и парочка часов с не указанным брендом.

Присутствие Хомутынника во всех наших рейтингах, как и Шуфрича, стало уже доброй традицией. Не станем мы менять и традицию в комментировании его очередных богатств: полагаем, что, если продать все часы лидера «Возрождения», то на вырученные деньги легко можно возродить в Украине часовую промышленность. Или даже две.

1 место: Игорь Котвицкий (28 штук)

Народный депутат от фракции «Народный фронт», член Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности задекларировал 28 ненародных наручных часов: Rolex (4 единицы); Bovet (4 единицы); R.Mille (2 единицы); Breguet (5 единиц); IWC (1 единица); Ulysse Nardin (1 единица); Jaeger-LeCoultre (1 единица); Zenith (2 единицы); Harry Winston (1 единица); A. Lange & Sohne (2 единицы); F.P. Journe (4 единицы); Patek Philippe (1 единица).

Если честно, мы ждали появления некогда богатейшего (согласно декларациям старого образца) депутата парламента и бизнес-партнера главы МВД Арсена Авакова в наших рейтингах уже давно. И он нас не разочаровал – уверенное «золото»!

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Стоит ли воспринимать коллекции дорогостоящих часов как попытку чиновников сколотить еще один капитал – вопрос. Специалисты не считают часы таким уж выгодным накоплением. Сотрудник компании «Lissa», которая занимается скупкой дорогих часов по всей Украине, Денис, рассказал УНИАН, что с годами дорожают только действительно редкие коллекционные часы. По его словам, такие экземпляры попадаются редко, а любые другие, пусть даже очень дорогие часы, теряют значительную часть своей цены сразу после первой продажи в бутике.

По словам сотрудника киевского ломбарда швейцарских часов «Циферблат» Вячеслава, стоимость часов, которыми уже пользовались (пусть даже в отличном состоянии), при перепродаже составит не более 70-80% от первоначальной цены. Более того, даже если часы абсолютно новые, с документами и в запечатанной коробке – при повторной продаже их цена все равно будет на 20-25% ниже. «Часы, как и автомобили, как правило, обесцениваются. Как только вы прибрели новые, их цена тут же падает. Поэтому не стоит рассчитывать на доход от их перепродажи», – объясняет Вячеслав.

В целом, специалисты отмечают, что украинский рынок элитных часов переживает смутные времена. Дорогие аксессуары сегодня приобретают только иностранные туристы и сотрудники международных кампаний, украинцы же не могут себе позволить Rolex и Patek Philippe. Однако слуги украинцев, согласно их декларациям, все же могут. Правда, смахивает эта страсть к коллекционированию часов на любовь папуасов к многочисленным ярким побрякушкам.

Ирина Шевченко