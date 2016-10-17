Судью, который лишал водительских прав за поездки в Межигорье, рекомендовали в "бессрочные"

Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала избрать судью Голосеевского районного суда Александра Билыка как бессрочного. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат «Небесной сотни» Роман Маселко.

«О нем мало знают, но это такой себе Царевич в штанах. Во времена Майдана он за поездку в Междугорье лишил прав управления 9 (!!!) человек, среди которых были как активисты так и случайные люди. Все по обычному алгоритму - никаких доказательств вины водителя, только фальсифицированный рапорт», - написал адвокат.

По его словам, такое решение комиссия приняла еще 28 сентября, и как подчеркнул Маселко, за два дня до старта судебной реформы.

Читайте такжеНикакого нарушения Регламента во время увольнения судей на внеочередном заседании не было - Парубий«Очень символично, что случилось это все за 2 дня до запуска судебной реформы. И именно на ВККС будет возложена задача отбора новых судей и отсеивания тех, кто не достойный быть судьей», - написал Маселко.

При этом, Маселко подчеркнул, что вопрос рекомендации Билыка в бессрочные судьи ВККс рассматривает уже второй раз. Впервые этот вопрос был вынесен на рассмотрение год назад, однако тогда рассмотрение решения было перенесено.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Верховная Рада Украины приняла 21 постановление об увольнении судей.

Во время рассмотрения постановлений, некоторые из этих судей нарушили присягу во время избрания меры пресечения в виде содержания под стражей активистам Майдана, а также принимая решение о лишении граждан прав на управление автомобилями за поездки к резиденции экс-президента Виктора Януковича «Межигорье».