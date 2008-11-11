Кабмин собирается ввести в СМИ морально-этическую цензуру

Правительство по предложению Национального совета по телевидению и радиовещанию и Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали инициирует подписание с руководителями средств массовой информации общественного договора о защите морали в информационном пространстве Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение сегодня одобрено на совместном заседании Национального совета по телевидению и радиовещанию и Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали, которое проходило под председательством вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА.

«Тенденция по снижению общего морально-этического уровня отечественного теле- и радиопродукта очевидна. Через телевидение и радио все чаще распространяются материалы, которые посягают на религиозные святыни, государственную символику, унижают национальное достоинства народа и личности, культивируют дух нетерпимости, жестокости, пропагандируют ксенофобию, искажают отечественную историю и пренебрегают духовными достижениями предыдущих поколений украинцев», - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер-министр считает необходимым усилить координацию органов государственной власти в области общественной морали. В то же время, по его мнению, не следует увлекаться репрессивными механизмами в этой сфере.

«Репрессивный путь является бесперспективным и обреченным на неудачу. Единственным правовым механизмом, на мой взгляд, может быть только диалог между государственными институциями и субъектами информационной политики – телеканалами, радио, интернетом. Результатом такого диалога должна стать выработка механизма саморегуляции», - добавил он.

Участники заседания сегодня приняли решение о создании специальной рабочей группы по подготовке общественного договора, в котором будут четко выписаны, по словам И.ВАСЮНИКА, «все писаные и неписаные правила».

Вице-премьер-министр также сообщил, что следующим этапом должна стать подготовка новой редакции закона «О защите общественной морали».