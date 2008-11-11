ВР готовится голосовать за отставку Яценюка

Верховная Рада Украины включила в повестку дня своей работы вопрос отставки Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 229 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Повторно председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК поставил этот вопрос на голосование по требованию фракции Партии регионов.

При этом он сообщил, что фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ обратились к нему с просьбой отозвать свое заявление об отставке, если вопрос о его увольнении не будет включен в повестку дня.

После положительного голосования А.ЯЦЕНЮК попросил счетную комиссию ВР готовить бюллетени для проведения голосования, поскольку, по процедуре, председатель ВР назначается и увольняется с должности путем тайного голосования народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, после того как фракция “Наша Украина – Народная самооборона” вышла из демократической коалиции и она прекратила свое существование, А.ЯЦЕНЮК 17 сентября подал заявление об отставке с должности председателя Верховной Рады Украины.

Ранее сегодня ВР отказалась включить в повестку дня своей работы вопрос об освобождении А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. За принятие соответствующего решения проголосовали 220 народных депутатов из 440, зарегистрированных в зале. Не поддержали предложение фракции БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”.