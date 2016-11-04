В Регламентный комитет ВР еще не поступило представление ГПУ на снятие неприкосновенности Новинского
В комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВР еще не поступило представление Генеральной прокуратуры Украины о снятии депутатской неприкосновенности и даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского.
Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил первый заместитель председателя Регламентного комитета Павел Пинзеник.
«Представление не поступило», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 3 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подготовлено представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского.
В представлении отмечается, что ГПУ подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно - архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.
По словам Луценко, он подписал соответствующее представление и, очевидно, уже 4 ноября оно будет подано в Верховную Раду, где назначат заседание профильного комитета.
Как известно, согласно статье 218 закона «О Регламенте Верховной Рады», представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата вносится в ВР генеральным прокурором.
Читайте такжеНовинский заявил, что из Украины "уезжать не собирается", но завтра летит на Афон
Согласно статье 219 Регламента, после поступления представления депутат, в отношении которого внесено представление, может предоставить в течение пяти дней письменные объяснения комитету, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента. Согласно статье 220, Регламентный комитет определяет достаточность, законность и обоснованность представления, законность получения доказательств, указанных в представлении, и устанавливает наличие соответствующих жалоб. Подготовку этого вопроса комитет осуществляет в срочном порядке, но в срок не более 20 дней.
На заседание комитета приглашается лицо, в отношении которого внесено представление. Отсутствие указанного приглашенного лица на заседании соответствующего комитета без уважительных причин не является препятствием для рассмотрения вопроса и принятия решения комитетом.
После этого ВР рассматривает на пленарном заседании внесенное представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности.