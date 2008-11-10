У Ющенко не понимают, почему Тимошенко шифруется с газом

Заместитель главы Секретариата Андрей ГОНЧАРУК выразил непонимание того факта, что на фоне финансового кризиса тема газовых переговоров отошла для правительства на второй план.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по убеждению заместителя главы Секретариата, “совещания и заявления, которые обильно и густо появляются на эту тему, лишь демонстрируют отсутствие реальных шагов по минимизации последствий мирового финансового кризиса на национальную экономику”.

Между тем, заметил А.ГОНЧАРУК, завершение газовых переговоров является важным моментом для понимания того, в каких условиях экономике Украины придется функционировать в следующем году. Он, в то же время, напомнил, что правительство неоднократно не выполняло директивы на газовые переговоры, которые, среди прочего, предусматривали определение цены на газ для Украины к началу бюджетного процесса.

«Мировой кризис стал причиной значительного падения цен на нефть и, соответственно, нефтепродукты. На нефть цена снизилась со 140 до 60 долларов. Поскольку привязка к нефти как альтернативному ресурсу энергии является общемировой практикой, цена для всех западноевропейских потребителей природного газа из России упадет», - заметил заместитель главы Секретариата Президента Украины. В то же время, добавил он, хотелось бы понять, почему при том, что в Европе цена на газ снижается, для Украины она растет.

«Засекреченность результатов газовых переговоров, отказ предоставить отчет, постоянные заявления о том, что правительство хочет вести переговоры вообще без директив, на собственное усмотрение - могут свидетельствовать о том, что эти переговоры для Украины не имеют положительного результата”, считает А.ГОНЧАРУК.

Он также выразил обеспокоенность тем, что существующий подход может иметь негативные последствия для экономики - ведь не единичны случаи, когда разные центральные органы исполнительной власти, ответственные за эту сферу, вообще не могут договориться между собой. Примером этого заместитель главы Секретариата назвал двухмесячное согласование Минэкономики и Минпромполитики перечня предприятий, которые могут получать природный газ с нулевой ставкой целевой надбавки.

Именно поэтому, подытожил А.ГОНЧАРУК, скорость завершения газовых переговоров и, главное, их результаты и являются оценкой способности правительства справиться с кризисом.