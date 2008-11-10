БЮТ снова взялся прессовать Семенюк

Фракция Блока Юлии Тимошенко требует на этой неделе рассмотреть в Верховной Раде вопрос об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Согласительного совета заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, соответствующий проект постановления был зарегистрирован достаточно давно, и потому этот кадровый вопрос требует решения.

В то же время, И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что речь пока еще идет об освобождении председателя Фонда госимущества.

Он отметил, что вопрос о назначении нового руководителя этого ведомства требует дополнительных консультаций.