Яценюк подбросил Тимошенко идею

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с предложением разработать и сформировать второй пакет антикризисных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и комитетов.

А.ЯЦЕНЮК считает, что «антикризисный пакет-2 должен включать в себя 12 пунктов».

А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что в ближайшие дни правительство совместно с ВР сможет разработать соответствующий антикризисный пакет.