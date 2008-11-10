Яценюк подбросил Тимошенко идею
11:32, 10 ноября 2008Политика
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"Антикризисный пакет возвращается!"
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с предложением разработать и сформировать второй пакет антикризисных законопроектов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и комитетов.
А.ЯЦЕНЮК считает, что «антикризисный пакет-2 должен включать в себя 12 пунктов».
А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что в ближайшие дни правительство совместно с ВР сможет разработать соответствующий антикризисный пакет.
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