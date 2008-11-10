Украинских чиновников обучат евроинтеграции

Украинское правительство одобрило госпрограмму по подготовке специалистов по европейской и евроатлантической интеграции. Эксперты сомневаются в эффективности такого шага.

За три года овладеть европейскими законами и стандартами, выучить иностранный язык должны 113 тысяч украинских чиновников. На их подготовку планируют потратить 84 млн. гривен. Правда, в программе четко не прописано, чему именно их будут учить, отмечает менеджер европейской программы Фонда «Возрождения» Дмитрий Шульга. «Если эти люди должны знать просто основы евроинтеграции, то это сфера общих знаний. Другое дело, если бы специалисты изучали конкретно свою сферу, как она работает в ЕС и как достигать этих стандартов в Украине. Но реально ли выучить такой объем и нужное ли такое массовое изучение, то это вопрос. У нас даже тренеров нет, чтобы подготовить столько специалистов», - сказал Шульга. Он побаивается, что чиновников по евроинтеграции будут учить в украинских ВУЗах, и эта программа, как в конечном итоге и другие подобные проекты, сойдет на нет. Эксперт говорит, эффект был бы большим, если бы специалистов по евроинтеграции готовили международные тренеры или представители общественных организаций. В то же время Шульга считает, что даже осведомленные в евроинтеграции госслужащие не приблизят Украину к Евросоюзу и НАТО. Все зависит от политической воли сторон, подчеркнул эксперт.

Німецька хвиля