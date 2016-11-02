В ОБСЕ огорчены решением Аласании уволиться с должности гендиректора НТКУ

Об этом она написала в Twitter.

"Огорчена новостью об отставке Зураба Аласании. Он внес большой вклад в развитие UA:Перший в Украине", - заявила Миятович.

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Как сообщал УНИАН, Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию.