В ОБСЕ огорчены решением Аласании уволиться с должности гендиректора НТКУ
03:28, 02 ноября 2016Политика
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Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович огорчена решением Зураба Аласании уволиться с должности гендиректора Национальной телекомпании Украины.
Миятович огорчена решением Аласании об увольнении / OSCE/Colin Peters
Об этом она написала в Twitter.
"Огорчена новостью об отставке Зураба Аласании. Он внес большой вклад в развитие UA:Перший в Украине", - заявила Миятович.
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Огорчена новостью об отставке @Zurab_Alasania. Он внес большой вклад в развитие @1tvua в #Украине - https://t.co/wgMrmpp0nR— Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) November 1, 2016
Как сообщал УНИАН, Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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