Ющенко встретится с Тимошенко

Встреча лидера БЮТ Юлии Тимошенко и президента Виктора Ющенко запланирована на 18:00 вторника.

Об этом "Украинской правде" сообщил депутат от БЮТ Сергей Полищук.

По его мнению, основной темой разговора между президентом и лидером оппозиции может стать закон об оппозиции.

"Очевидно, что Юлия Владимировна будет настаивать на как можно более скором принятии этого закона", - сказал он.

Также, по словам Полищука, БЮТ обеспокоен "тем, что "Наша Украина" до сих пор не определилась со своим статусом (присутствием в коалиции)".