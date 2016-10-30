В "Воле народа" триллион гривень в декларации Мельничука объяснили "неудачной шуткой"

Об этом пишет интернет-издание «Апостроф» со ссылкой на пресс-службу группы.

"Это была такая неудачная шутка с его стороны", - отметила руководитель пресс-службы.

По ее словам, позже сам нардеп даст объяснения.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат, который перешел из Радикальной партии в группу "Воля народа", бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук задекларировал триллион гривен наличных.

Также нардеп отметил, что владеет квартирой в Виннице площадью 65,1 кв м и земельным участком в Винницкой области площадью 2 450 кв. м. Кроме того, Мельничук владеет двумя старенькими автомобилями: Jeep Grand Cherokee 1994 года выпуска и ГАЗ 2411 1988 года выпуска.