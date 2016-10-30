"Радикал" Лозовой задекларировал Святые мощи и партийный билет

Депутат фракции Олега Ляшко Андрей Лозовой задекларировал коллекции вин и картин, несколько часов и мебель 19 века.

Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год.

Так, он задекларировал 8 картин и одну икону 16 века, 5 часов разных марок: "Ullyse Nardin", "Perrelet", "Romain Jerome", "Zenith", коллекцию вин из 186 бутылок, мебель голландского и английского производства 19 века.

Кроме того, в декларации Лозового указана коллекция из 72 икон, коллекция холодного оружия 19-20 века из 32 единиц, а также крест-энколпион со Святыми мощами 13 века.

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Также нардеп указал партийный билет Радикальной партии.

Лозовой указал автомобиль Toyota Sequoia, взятый в аренду и квартиру в Киеве в 39 кв.м, также взятую в аренду.

Лозовой задекларировал зарплату за год в размере 69 490 гривень и 80 559 гривень средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Кроме того, в электронной декларации депутата указаны 50 тысяч долларов, 150 тысяч евро и 800 тысяч гривень наличными.