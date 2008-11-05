У Тимошенко были переговоры с Каддафи

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что визит ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ в Украину будет способствовать дальнейшему укреплению украинско-ливийских двусторонних отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом она сказала сегодня во время переговоров с М.КАДДАФИ, который находится в Украине с государственным визитом.

„Ми рассматриваем Ливию не только как надежного и перспективного торгово-экономического партнера, но и как политически влиятельное государство”, - отметила премьер-министр Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила значительную роль Ливии и ее лидера в Африканском союзе и подчеркнула большую перспективу многосторонних институтов в глобальном мире.

В свою очередь, М.КАДДАФИ поблагодарил Ю.ТИМОШЕНКО за встречу и выразил надежду на эффективное сотрудничество.