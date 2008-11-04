Губернатор перекладывает вину на Тимошенко

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Олег ГАВАШИ утверждает, что в регионе нет ни одной семьи, пострадавшей от июльского наводнения, которой бы правительство полностью выплатило компенсацию за утраченное имущество.

Об этом он сообщил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН во время сдачи в эксплуатацию очередного дома, построенного вместо разрушенного стихией.

«В Закарпатской области нет ни одной пострадавшей от июльского наводнения семьи, которой бы правительство не было должно больше половины денег за утраченное имущество», - заявил О.ГАВАШИ.

По его словам, в области только для расчета с пострадавшими людьми необходимо 6 млн. 302 тыс. грн., а в целом, учитывая и другие расходы, нужно 9,44 млн. грн. «Проблема в том, что Кабинет министров до сих пор не принял соответствующего постановления о разделении остатков средств из резервного фонда госбюджета (8,16 млн. грн.)», - сказал руководитель Закарпатья.

Также, по его словам, критическая ситуация с восстановлением автодорог, разрушенных июльским наводнением: по подсчетам специалистов Закарпатского облавтодора, на восстановление дорог необходимо 139,5 млн. грн., сейчас правительство выделило всего 28 млн. 085 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что не доволен темпами финансирования ликвидации последствий июльского наводнения. Глава государства подчеркнул, что до сих пор правительством не профинансированы компенсации в размере 124 млн. грн. жителям за разрушенные стихией дома. Президент дал правительству два дня для полного расчета с пострадавшими.

В то же время премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО опровергла информацию о недофинансировании и заявила, что правительством на 100% профинансированы все расходы на ликвидацию последствий наводнения, которое произошло летом в западных областях Украины. По ее словам, если деньги не поступили к людям, то нужно спрашивать у губернаторов и представителей местной власти, которые получили от правительства деньги своевременно и в полном объеме.

По словам премьер-министра, на счетах местных администраций на 1 ноября остались неиспользованными 600 млн. грн., которые правительство выделяло на ликвидацию последствий наводнению.

Справка УНИАН. Наводнением в Закарпатье было разрушено 26 домов в Раховском и Тячевском районах. К ІІ категории отнесено 73 дома, которые нуждаются в капитальном ремонте (на сегодняшний день работы завершены). В ІІІ категорию зачислены 1359 семей, дома которых нуждаются в текущем ремонте (работы полностью завершены).

Шести семьям, жилье которых было разрушено, приобретены дома на вторичном рынке. Из 20 домов, которые нужно построить, три сданы в эксплуатацию. Из 16 домов, на которых продолжаются работы, 14 уже под крышей, на 1 – возводят стены.