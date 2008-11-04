Билозир увидела, как коммунисты служат Тимошенко

Народный депутат, член партии Единый центр Оксана БИЛОЗИР (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) заявляет, что БЮТ заинтересован в отсутствии коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕЦ.

«Если говорить о реальных действиях, а не заявлениях, БЮТ в действительности не заинтересован в образовании парламентской коалиции», - сказала О.БИЛОЗИР.

«Условия для создания коалиции были давно озвучены. Однако, невзирая на громкие заявления, БЮТ делает все возможное, чтобы этого не произошло» - считает она.

По мнению О.БИЛОЗИР, для премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО выгодна недееспособность Верховной Рады. Об этом, по словам народного депутата, может свидетельствовать длительное блокирование работы парламента силами БЮТ, поскольку недееспособный парламент не способен контролировать действия правительства. Кроме того, ситуация с отсутствием коалиции позволяет премьер-министру традиционно перекладывать ответственность на других.

«Сейчас БЮТ пытается убедить общество, что именно Президент Украины является главным виновником несоздания парламентской коалиции, а также всех социально-экономических проблем, которые есть в стране. В последнем бютовцам активно помогает КПУ, которая окончательно превратилась в политического сателлита БЮТ, свидетельством чего являются уличные акции, которые готовятся коммунистами на 7 ноября под антипрезидентскими лозунгами. При этом КПУ ни одним словом не вспоминает об ответственности правительства за ситуацию в стране» - отметила О.БИЛОЗИР.