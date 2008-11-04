Каддафи в Киеве встретили 21 залпом

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Ющенко и Лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи. Глава Украинского государства встретил ливийского лидера на площади перед Секретариатом Президента, сообщает пресс-служба Президента.

Военный оркестр исполнил Гимны Украины и Ливии, прозвучал традиционный для визитов со статусом государственных Салют наций – 21 артиллерийский залп, по старинной традиции символизирующий дружественность намерений сторон. Лидеры стран обошли строй воинов Почетного караула.

Церемония завершилась взаимным представлением официальных делегаций Украины и Ливии.

В составе украинской делегации: Секретарь СНБОУ Раиса Богатырева, Глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога, Министр иностранных дел Владимир Огрызко, Министр обороны Юрий Ехануров, Министр промышленной политики Владимир Новицкий, заместитель Главы Секретариата Президента Андрей Гончарук, Председатель Государственной налоговой администрации Сергей Буряк, Председатель НАК «Нефтегаз Украины» Олег Дубина, Генеральный директор ГП «Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук.

После этого в Доме Городецкого началась встреча В.Ющенко с М.Каддафи в формате «с глазу на глаз».

После окончания встречи под председательством В.Ющенко и М.Каддафи начнутся украинско-ливийские переговоры в расширенном составе, которые завершатся церемонией подписания официальных документов. Планируется, что будут подписаны Соглашение о избежании двойного налогообложения и Меморандум о взаимопонимании в области метрологии и сертификации.

После этого Президент Украины и Лидер Ливийской Джамахирии сделают заявления и пообщаются с представителями СМИ.

4-6 ноября лидер Великой Сентябрьской революции Муаммар Каддафи будет находиться в Украине с государственным визитом.