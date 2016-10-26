В разведке США назвали главную цель действий Путина

Американский чиновник ответил, что корни этой политики и ее цели стоит искать в истории СССР или даже царской России, передает РБК.

"Я думаю, что он думает о великой России, великой державе. Ему важно, чтобы к России относились как к такой же сверхдержаве как и к США", - заявил Клэппер.

Глава Национальной разведки также заявил, что Россия и раньше пыталась влиять на исход президентских выборов в США. При этом Клэппер указал, что считает это воздействие незначительным, поскольку избирательный процесс в Соединенных Штатах децентрализован и действует на уровне штатов и муниципальных образований.

Читайте такжеУ Путина заявили, что "нормандская четверка" не нашла "общий язык"

Коснулся чиновник и ситуации на Ближнем Востоке. В частности он заявил, что не удивился бы, если Россия собьет американский самолет в случае создания бесполетной зоны над Сирией. По его мнению, это произойдет, если в Москве посчитают угрозу своим силам на земле.

"Россия разместила в Сирии очень продвинутую систему ПВО. Она бы не стала это делать, если бы не собиралась ее использовать", - заявил Клэппер.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия разворачивает в Сирии передовую систему SA-23 Gladiator (по российской классификации ПВО С-300ВМ "Антей-2500").

С-300ВМ "Антей-2500" — универсальная зенитная ракетная система дальнего действия. Она предназначена для борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности, крылатыми ракетами, а также для поражения самолетов тактической и стратегической авиации. Дальность поражения - до 250 км.