Секретариат Президента сообщил, чего ждет от Каддафи

Во время визита в Украину 4-6 ноября ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ запланировано обсудить дальнейшее двустороннее сотрудничество Украины и Ливии во многих областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

А.ГОНЧАРУК отметил, что это первый визит такого уровня лидера страны арабского мира. По его словам, это ответный визит на визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Ливию, который состоялся в апреле этого года.

По словам А.ГОНЧАРУКА, программой визита предусмотрены переговоры в узком и расширенном кругах, встречи М.КАДДАФИ с руководителями Украины.

Вместе с этим А.ГОНЧАРУК сообщил, что на сегодня товарооборот между Украиной и Ливией составляет 180 млн. долларов США. При этом речь идет преимущественно об украинском экспорте, то есть, по его словам, Украина имеет высокое положительное сальдо. Он также уточнил, что речь идет об экспорте в Ливию продукции металлургической промышленности, а также зерновых.

Заместитель главы Секретариата Президента также сообщил, что во время визита М.КАДДАФИ в Украину планируется обсудить дальнейшее двустороннее сотрудничество в области авиастроения, в частности, поставок трех самолетов Ан-74, а также вопрос ремонта украинских вертолетов Ми-8, которые имеет Ливия; сотрудничество в нефтегазовой отрасли; а также военно-техническое сотрудничество. А.ГОНЧАРУК уточнил, что речь идет о ремонте с участием украинских специалистов бронетанковой техники и средств противовоздушной обороны, которые имеет Ливия.

По словам А.ГОНЧАРУКА, во время визита планируется подписать украинско-ливийскую конвенцию о предотвращении двойного налогообложения, а также меморандум о взаимопонимании в области стандартизации и метрологии.