Новый президент США не изменит политику в отношении Украины

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает, что результаты президентских выборов в США не повлияют на дальнейшие украинско-американские отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая сегодня на вопросы журналистов.

«Думаю, что не повлияют, потому что оба кандидата очень четко заявили, что Украина остается приоритетной страной Центрально-европейского региона», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он также выразил надежду, что ни один из кандидатов не изменит стратегическую линию США последнего периода на развитие стратегического партнерства с Украиной.