Хотят ли украинцы досрочных выборов - опрос

Большинство украинцев не поддерживают решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о проведении внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса „Українського демократичного кола”, проведенного по заказу Института политики, переданные УНИАН.

В частности, не согласны с решением Президента о проведении еще одних внеочередных выборов в ВР 78,3% респондентов, 13,6% считают такое решение правильным, а 8,1% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Наибольший уровень поддержки решения о проведении внеочередных выборов на Западе Украины – за это высказались 20,8% опрошенных. В то же время две трети жителей (66,4%) Западного региона не поддерживают проведение внеочередных парламентских выборов.

При этом подавляющее большинство украинцев (60,2%) считают, что лучшим выходом из политического кризиса в Украине является достижение компромисса между политическими силами без проведения досрочных выборов. Вместе с тем, пятая часть опрошенных (19,6%) видит лучший выход из кризиса в проведении досрочных выборов и парламента, и Президента. Другие пути выхода из политического кризиса имеют гораздо меньше сторонников: проведение досрочных выборов Президента – 6,7%; проведение досрочных выборов в парламент – 3,2%.

Всеукраинский опрос был проведен 24-30 октября 2008 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ± 3%.