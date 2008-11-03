Яценюк отдал Ющенко подписанный антикризисный закон

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подписал Закон Украины "О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя ВР Андрей ЖИГУЛИН.

Спикер подписал закон на основании представления Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики и Комитета ВР по вопросам экономической политики, которые выносили решение о рассмотрении его во втором чтении.

Председатель парламента направил закон на подпись Президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада приняла закон о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса. За принятие закона проголосовали 243 народных депутата из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие закона поддержали 154 депутата от БЮТ, 69 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от фракции Блока Литвина. Ни одного голоса не дали депутаты от Партии регионов и КПУ.

Законом предусматривается за счет сверхплановых поступлений от приватизации государственного имущества в 2008 году и поступлений этих средств в полном объеме в 2009 году, а также целевого размещения государственных ценных бумаг, создать Стабилизационный фонд, средства которого используются в порядке, установленном Кабинетом министров Украины по согласованию с комитетами ВР по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета.