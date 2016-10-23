Матиос: В Интерполе могли способствовать Януковичу и его команде избежать наказания

Об этом сообщил в эфире телеканала «112 Украина» заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Читайте такжеМатиос: Мы устроим мини-Гаагу в Украине для всей преступной власти

«Генеральная прокуратура, в частности группа военной прокуратуры, которая расследует эти уголовные производства, скорее всего и, наверное, на ближайшей неделе будет давать процессуальную оценку вероятности причастности отдельных должностных лиц Национального бюро Интерпола в Украине в соучастии или содействии членам преступной организации (экс-министра доходов и сборов Украины Александра) Клименко, (украинского бизнесмена, соратника экс-президента Януковича Сергея) Курченко, (экс-первого вице-премьера Украины Сергея) Арбузова и (экс-президента Украины Виктора) Януковича в избежании от уголовной ответственности», - заявил он.