Тимошенко сегодня опять будет в телевизоре

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в политическом ток-шоу «Майдан» на “5 канале”.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьера Марина СОРОКА.

В рекламном ролике на “5 канале” сообщается, что Ю.ТИМОШЕНКО будет отвечать на вопросы известных украинских политологов, в том числе Вадима КАРАСЕВА, Владимира ФЕСЕНКО, Андрея ЕРМОЛАЕВА.

Вопросы премьеру смогут задать и граждане, которые будут находиться на прямой связи со студией с Майдана Незалежности.

Ток-шоу «Майдан» выходит в прямом эфире «5 канала» еженедельно в 19.15.