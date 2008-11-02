Тимошенко сегодня опять будет в телевизоре
11:53, 02 ноября 2008Политика
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Вопросы смогут поставить и граждане
Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в политическом ток-шоу «Майдан» на “5 канале”.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьера Марина СОРОКА.
В рекламном ролике на “5 канале” сообщается, что Ю.ТИМОШЕНКО будет отвечать на вопросы известных украинских политологов, в том числе Вадима КАРАСЕВА, Владимира ФЕСЕНКО, Андрея ЕРМОЛАЕВА.
Вопросы премьеру смогут задать и граждане, которые будут находиться на прямой связи со студией с Майдана Незалежности.
Ток-шоу «Майдан» выходит в прямом эфире «5 канала» еженедельно в 19.15.
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