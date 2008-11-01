БЮТ просит Ющенко благословить новую коалицию в ВР

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО благословить новую коалицию в парламенте в составе Блока Юлии Тимошенко, “Нашей Украины - Народной Самообороны” и блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в специальном выпуске программы «Свобода на Интере».

И.КИРИЛЕНКО извинился перед своим коллегой из НУНС за все оскорбления и некорректные действия, которые были в последнее время по отношению к „Нашей Украине”. Он выразил убеждение, что такого больше не будет, и пожал лидеру фракции НУНС Вячеславу КИРИЛЕНКО руку. Он подчеркнул, что сегодняшнее объединение трех фракций вокруг антикризисного закона свидетельствует о создании новой коалиции.

В то же время, лидер фракции НУНС В.КИРИЛЕНКО отметил, что пока нельзя говорить о создании коалиции, поскольку есть много разногласий.

«Если мы решим, и перестанем смешить людей на следующий день, тогда я со всем счастьем могу сказать, что есть коалиция», - сказал он.

По его словам, пока есть лишь предпосылки, чтобы «некоторые люди» сели за стол переговоров по поводу национальных приоритетов.

Лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН также скептически отнесся к возможности создания такой коалиции.

«Это объединение, которое мы хотим продемонстрировать, это объединение за пять минут до расстрела», - сказал он

Президент Украины отметил, что для таких предложений должно быть возобновлено доверие.

“Иван Григорьевич, когда я вашей политической силе руку протягиваю, когда я ее забираю, (я) не должен считать, сколько пальцев на руке осталось”, - сказал он. В то же время, В.ЮЩЕНКО высказался за необходимость существования действенного парламента.