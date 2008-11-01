Президент летит во Львов

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку во Львовскую область.

Как сообщает пресс-служба Президента, планируется, что в пгт Большой Любинь во Львовской области В.ЮЩЕНКО посетит детский дом семейного типа.

Также во Львове глава государства примет участие в торжественной академии по случаю 90-й годовщины образования Западно-Украинской народной республики.

Кроме того, Президент возложит цветы к Мемориалу украинским сечевым стрельцам во Львове.