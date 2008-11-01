Тимошенко: хозяева металлургических заводов - это депутаты Партии регионов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз заявляет о непричастности правительства к девальвации гривни.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в программе «Свобода на Интере» в дискуссии с лидером оппозиционной Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Экс-премьер-министр обязан знать, что, по Конституции Украины, правительству запрещено вмешиваться в деятельность Национального банка, и отдельной статьей Конституции записано, что курс национальных валют - это исключительно компетенция Национального банка. Экс-премьер-министр должен знать, что это не правительственная функция, и я четко хотела бы, чтобы у каждого была своя ответственность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер выразила сожаление по поводу того, что владельцы металлургических предприятий, которые в то же время являются представителями фракции Партии регионов в парламенте, вместо повышения заработной платы рабочим выводили миллиарды в офшорные зоны. «Один из ваших однопартийцев, один из лидеров вашей партии только за 2007 год положил 5 млрд. на офшорные счета. А сегодня в условиях кризиса, когда некуда сбывать металл, они людям заработную плату не платят и запланировали практически сокращение 100 тысяч людей, выбросить их на улицу. Я понимаю, что я как премьер не нравлюсь – ни вашей партии, ни вашим владельцам. Но я буду добиваться того, чтобы по отношению к людям была справедливость», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что владельцы металлургических предприятий были обязаны предварительно заботиться о рынках сбыта своей продукции, а также заботиться о реконструкции предприятий. «Они обязаны были заботиться об этом, чтобы дать заработную плату своим работникам не ниже, чем в аналогичных странах», - прибавила она.

Глава правительства в очередной раз призывала все политические силы и ветви власти объединиться ради преодоления последствий кризиса. «Давайте наконец не устраивать эти политические собачьи бои, сделаем одну национальную команду, единую национальную программу, как сказал Президент, единые действия, и давайте покажем стране, что этот политикум – раздробленый и разрозненный – иногда заботится о человеке, о стране, а не о своих рейтингах и о том, кто кого унижает во время таких дебатов. Будьте единой командой хотя бы перед лицом большого мирового вызова», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.