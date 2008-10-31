ВР не поддержала финансирование досрочных парламентских выборов

Верховная Рада Украины не поддержала поправку народного депутата Украины Ксении ЛЯПИНОЙ (фракция НУ-НС) к законопроекту «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно финансирования досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 189 (при необходимых 226 – УНИАН) из 363 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем часть депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона” предложили учесть в антикризисном законе выделение средств на финансирование досрочных выборов в Верховную Раду.

В ответ народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко заблокировали трибуну и президиум парламента в знак протеста против рассмотрения этой поправки.