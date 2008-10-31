БЮТ опять заблокировал трибуну и президиум ВР

В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 18 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА, во время перерыва будет идти работа по доработке антикризисного законопроекта, поправки к которому рассмотрели сегодня депутаты.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в 17 часов состоится совещание лидеров фракций и председателей комитетов парламента для вынесения в 18 часов на голосование законопроекта во втором чтении.

В завершение рассмотрения поправок депутаты от БЮТ начали блокирование трибуны и президиума парламента, поскольку на рассмотрение была вынесена поправка народного депутата от НУ-НС Ксении ЛЯПИНОЙ о финансировании проведения досрочных выборов. Эта поправка не голосовалась, а в парламенте был объявлен перерыв.