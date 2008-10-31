БЮТ хочет контролировать деятельность Нацбанка

Фракция Блока Юлии Тимошенко инициирует создание Временной специальной комиссии Верховной Рады по контролю за деятельностью Национального банка Украины.

Об этом говорится в комментарии народного депутата от БЮТ Антонины БОЛЮРЫ, переданный агентству УНИАН пресс-службой парламентской фракции БЮТ.

По мнению А.БОЛЮРЫ, нет оснований говорить о том, что причиной резкого обесценивания гривни по отношению к иностранным валютам является мировой финансовый кризис, поскольку Украина еще не достаточно интегрирована в мировую финансовую систему. «Главной причиной таких высоких темпов падения гривни является неэффективная, непрозрачна и лишенная системного подхода деятельность Национального банка Украины», - убеждена депутат.

Как отметила А.БОЛЮРА, "возникает вопрос: действия НБУ, спровоцировавшие ажиотаж возле пунктов обмена валют, – это следствия непрофессиональной деятельности или четко спланированные коррупционные действия?".

«Национальный банк Украины, – заявила депутат, – сегодня наделенный чрезвычайными полномочиями, которых не имеет ни один центральный банк в других странах мира. В соответствии с положениями Конституции Украины НБУ обеспечивает стабильность денежной единицы, по своему усмотрению определяет денежно-кредитную и валютно-курсовую политику. При этом НБУ, по сравнению с такими же учреждениями в других государствах, является наиболее закрытым органом. В соответствии с Конституцией Украины, правительству запрещено вмешиваться в деятельность Нацбанка и влиять на политику, которую проводит НБУ. В то же время, вся ответственность за состояние экономики и благосостояние населения несут правительство и парламент».

«При таких условиях, – отметила А.БОЛЮРА, – является вполне понятным, что предложения Нацбанка, которые называются «комплексом системных решений для сдерживания роста цен в Украине» сводятся к общим, декларативным фразам и призывам повысить уровень жизни населения и попыткам переложить всю ответственность на правительство Украины. В своем документе НБУ призывает правительство принять все меры и успокоить колебание цен. Разве возможно при валютно-курсовой политике, которую проводит НБУ, успокоить рост цен? Ведь все, кто производит в Украине и реализовывает продукцию, при формировании цены на нее ориентируются на курс доллара и закладывают в эту цену опережающий рост курса иностранных валют».

А.БОЛЮРА также заметила, что в настоящее время невозможно просчитать весь ущерб, который наносит Нацбанк, предприятиям и населению.

«Учитывая это, в Верховной Раде Украины необходимо срочно заслушать отчет председателя НБУ. Следующее, что крайне необходимо сделать – это создать Временную специальную комиссию Верховной Рады Украины, которая будет работать на протяжении всего кризисного периода. В обязанности такой комиссии должно входить тщательное отслеживание деятельности Нацбанка Украины, контроль за четким соблюдением им конституционных и законодательных норм с целью повышения его эффективности и обеспечения его прозрачной деятельности», - подчеркнула А.БОЛЮРА.