Румыния поможет НАПК бороться с коррупцией

Румыния готова сотрудничать с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. О таких планах заявил Генеральный Директор румынского агентства – Александру Каталин Ионита по результатам визита делегации НАПК, который состоялся в начале октября. Об этом сообщили на странице НАПК в Facebook.

«Согласно договоренностям, Генеральный Директорат выражает готовность подписать Протокол, который будет содержать положения, касающиеся предотвращения и борьбы с коррупцией», - говорится в письме Генерального Директора Александру Каталин Ионита.

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При этом в самом НАПК заявляют, что соответствующий Протокол будет подписан до конца года. По словам председателя НАПК Натальи Корчак, агентство уже работает над разработкой документа.

«Я уверена, что румынский опыт борьбы с коррупцией позволит не только объединить наши усилия, но и наладить плодотворное сотрудничество», - заявила Наталья Корчак.

Справка: Национальный антикоррупционный директорат Румынии является правоохранительным органом. Соответственно, предметная юрисдикция Директората включает как традиционные составы коррупционных правонарушений, такие как взяточничество, так и ряд правонарушений, связанных с коррупцией, преступления против финансовых интересов Европейского Союза. Его функции заключаются в уголовном преследовании лиц, совершивших коррупционное правонарушение.

Напомним, НАПК вскоре внесет определенные технические изменения в электронных деклараций. Участники совещания обсудили вопрос соответствия формы электронного декларирования как элемента доказательности в привлечении лица к уголовной ответственности и доказывания умысла лица в ходе открытия производства по ней.